Олег Гончар

В полуфинале Итогового турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову (WTA 4) со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Матч длился 143 минуты, за которые Соболенко подала 12 эйсов против семи у Анисимовой. При этом, Арина допустила четыре двойные ошибки, тогда как у Аманды их было пять.

Также Соболенко реализовала пять из 14 брейков против трех из девяти у Анисимовой.

Для Соболенко эта победа стала пятой над Анисимовой в одиннадцати матчах.

В финале Соболенко сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана. Ранее они играли 16 раз — 10 побед у Арины и шесть у Елены.