Олейникова вышла во второй круг турнира WTA 125 в Буэнос-Айресе
Украинка продолжила победную серию до 11 матчей
около 2 часов назад
Александра Олейникова / Фото - БТУ
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№95 WTA) вышла во второй раунд турнира WTA 125 в аргентинском Буэнос-Айресе.
Олейникова со счетом 6:4, 6:1 победила представительницу Бурунди Саду Нахиману (№231 WTA).
Александра не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и совершила 5 брейков.
Олейникова продолжила победную серию до 11 матчей.
Напомним, что Олейникова после победы на турнире WTA 125 в Колине поднялась на 95-е место в рейтинге WTA.