Олег Гончар

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) рассматривает возможность введения официального правила относительно жары после серии отказов игроков от турнира ATP 1000 в Шанхае, сообщает Reuters.

В настоящее время решение о приостановке игры из-за погодных условий принимает супервайзер турнира, координируя действия с медицинскими службами и местными властями.

Новое правило обяжет супервайзера консультироваться с игроками, турнирами и медицинскими экспертами.

Ранее Янник Синнер снялся в полуфинале против Таллона Грикспора из-за судорог в бедре. Новак Джокович тошнило на корте во время матча с Янником Ханфманном, а Хольгер Руне во время игры против Юго Гумберта спросил у судьи, хочет ли он, чтобы они умерли.

Каспер Рууд, Томаш Махач, Давид Гоффен, Терренс Атман, Хамад Меджедович и Ву Ибин также не доиграли матчи.

Температура держалась около 30°C, влажность — более 80%.