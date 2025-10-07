Олег Шумейко

Новак Джокович (ATP, 5) в 1/8 финала турнира серии Masters в Шанхае обыграл Жауме Мунара (ATP, 41) 6:3, 5:7, 6:2.

За 2 часа 42 минуты на корте серб трижды подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из восьми. Испанец сделал 3 эйса и 1 брейк. Это была вторая встреча теннисистов – Ноле победил во второй раз.

В этом матче Новак снова чувствовал себя не лучшим образом. Во время встречи серб неоднократно вызывал на корт врачей из-за проблем с ногой и измерял давление после второго сета. Также Джокович побил возрастной рекорд (38 лет и 133 дня) для четвертьфиналистов Masters – предыдущим самым старшим игроком на этой стадии соревнований этой категории был Роджер Федерер, который сыграл в четвертьфинале соревнований в Шанхае в 2019 году в возрасте 38 лет и 60 дней.

Напомним, что в предыдущем матче Джоковича несколько раз тошнило.