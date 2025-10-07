Определились все участники 1/8 финала Masters в Шанхае
Джокович сыграет против теннисистки из Испании
24 минуты назад
6 октября в Шанхае (Китай) прошел шестой игровой день турнира категории Masters.
Завершились все матчи третьего раунда турнира. Предлагаем ознакомиться с именами всех участников 1/8 финала.
Теннис. Masters в Шанхае (Китай). 1/8 финала:
Ленер Тьен (США) – Даниил Медведев;
Нуну Боржеш (Португалия) – Алекс де Минор (Австралия);
Артур Риндеркнеш (Франция) – Иржи Легечка (Чехия);
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Лоренцо Музетти (Италия);
Габриэль Диалло (Канада) – Зизу Бергс (Бельгия);
Хауме Мунар (Испания) – Новак Джокович (Сербия);
Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Хольгер Руне (Дания);
Валентен Вашеро (Монако) – Таллон Грикспор (Нидерланды).
Напомним, Джоковича несколько раз стошнило во время матча 1/16 финала Masters в Шанхае.