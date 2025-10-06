Джоковича несколько раз стошнило во время матча 1/16 финала Masters в Шанхае
Это не остановило легендарного серба
34 минуты назад
Новак Джокович / Фото - АТР
Сербский теннисист Новак Джокович (№5 ATP) со счётом 4:6, 7:5, 6:3 победил немца Янника Ханфманна (№150 ATP) в 1/16 финала турнира ATP 1000 в Шанхае.
Матч длился 2 часа 43 минуты. Это была вторая очная встреча между теннисистами – счёт в противостоянии 2:0 в пользу Джоковича.
Джоковича во время матча несколько раз тошнило из-за очень влажной и жаркой погоды.
В 1/8 финала Джокович 7 октября сыграет против испанца Хауме Муньяра.
Напомним, Марта Костюк улучшила позиции в рейтинге WTA, Элина Свитолина сохранила место в топ-15.