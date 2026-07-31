Украина объявила состав на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг-2026
Турнир состоится с 22 по 27 сентября
около 3 часов назадПодписаться в
Женская сборная Украины по теннису определилась с заявкой на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026 года.
В состав украинской команды вошли: Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Диана Ястремская и Людмила Киченок.
По сравнению с апрельскими матчами квалификации в составе сине-желтых произошла одна замена: Диана Ястремская вернулась в состав, заменив Надежду Киченок.
Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг-2026 пройдет с 22 по 27 сентября.
«Мурашки по коже»: Свитолина эмоционально отреагировала на украинские флаги на трибунах в США.
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