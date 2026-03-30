Владимир Кириченко

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№367 ATP) стал чемпионом турнира серии ITF M15 в хорватском городе Опатия.

22-летний украинец получил на турнире первый номер посева и дошел до финала, проиграв лишь один сет в четвертьфинальном матче против португальца Франсишку Роши (№774 ATP) – (4) 6:7, 6:3, 7:6 (3).

В финальном матче грунтового турнира Белинский в двух сетах обыграл итальянца Габриеле Босио (№950 АТР) – 7:5, 6:4.

Вячеслав не выполнил ни одной подачи навылет, допустил 4 двойных ошибки и реализовал 7 брейк-поинтов.

Благодаря этой победе Вячеслав Белинский завоевал свой 10-й титул в карьере на турнирах серии ITF в одиночном разряде и 19-й в общей сложности.

Также для украинца это первый трофей в одиночном разряде с августа прошлого года, когда Белинский победил на турнире ITF М15 в Польше.

Напомним, украинка Дарья Снигур стала чемпионкой турнира в Словении.