Капитан сборной Украины — о победах Орлова и Белинского в Кубке Дэвиса
Сине-желтые ведут со счетом 2:0 после первого игрового дня
около 2 часов назад
Капитан сборной Украины в Кубке Дэвиса Орест Терещук прокомментировал успешный старт команды в матче против Доминиканской Республики, где украинцы выиграли оба первых одиночных поединка. Слова приводит btu.org.ua.
В первом матче Владислав Орлов победил Роберто Сида Суберви — 6:2, 6:1. Терещук отметил, что счет не отражает напряжение игры:
В этом матче счёт абсолютно не по игре. Сначала у Орлова было определённое преимущество, он лучше начал. В конце второго сета он также добавил, а вот в середине матча была абсолютно равная игра. Владимиру удалось взять несколько важных геймов, в которых он проигрывал, и поэтому такой счёт. Он, как всегда, проявил себя в игре за сборную, максимально выложился, почувствовал кураж, и тактически всё сложилось.
Вторую победу одержал Вячеслав Белинский, который в трех сетах обыграл Питера Бертрана — 6:4, 4:6, 7:6.
У меня были надежды, что победа будет проще. Слава очень классно показывал себя на тренировках, но это был его первый матч в статусе первого номера сборной, наверное, это повлияло. Играл сначала очень скованно… К счастью, как это ни странно звучит, у него начались судороги… после пережитого стресса он заиграл свободно, так, как он любит… И уже в конце мы видели, что соперник, который 2,5 часа был ментально просто роботом, и тут с таким же спокойным лицом Слава просто его сломал.
Терещук добавил, что окончательный состав на парный матч будет определен утром, с учетом состояния игроков:
Понадобится время, чтобы понять, в каком состоянии Слава... Сейчас нужно, чтобы эмоции утихли и с холодной головой подойти к планированию на завтра.
В субботу, 13 сентября, состоится парный матч между сборными Украины и Доминиканской Республики.
