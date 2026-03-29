Снигур стала чемпионкой турнира в Словении
Украинка завоевала 13-й титул в карьере
18 минут назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (110 WTA) стала победительницей турнира ITF W75 в городе Мурска-Собота (Словения). В финальном поединке украинка в двух сетах переиграла бельгийку Грет Миннен (156 WTA).
Встреча длилась 1 час 16 минут. В течение матча Снигур реализовала семь брейк-пойнтов, уступив в трех геймах на своей подаче.
ITF W75 Мурска-Собота. Хард в помещении. Финал
Дарья Снигур – Грет Миннен – 6:3, 6:2
Этот титул стал для Дарьи 13-м в профессиональной карьере и вторым в текущем сезоне. Ранее в этом году украинка триумфовала на турнире WTA 125 в Оэйраше.
