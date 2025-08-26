Олег Шумейко

Анна Бондар прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в первом круге US Open. Слова венгерки приводит btu.org.ua:

Это невероятно. Я очень счастлива. У меня нет слов. Это третий раз, когда я играла против Свитолиной на Grand Slam. Поэтому, когда впервые увидела жеребьевку, я была очень недовольна, но затем мне пришлось смириться с этим, и я начала думать, что третий раз должен стать счастливым. И так и вышло. Спасибо всем, кто остался и поддерживал меня. Это очень помогло мне. Она замечательная соперница, поэтому я ожидала, что она не сдастся. Она очень старалась и в конце я была немного напряжена, но очень довольна своими первыми подачами в последнем гейме.

О сыгранных 5 брейк-пойнтах при счёте 1:2 в первом сете:

Было очень важно, что я смогла выиграть этот гейм. В предыдущих встречах всегда было так, что она быстро уходила в отрыв в первой партии и начинала играть увереннее. Поэтому для меня принципиально было не отставать в счете и сразу сделать брейк. Это был ключевой момент и позволил мне перехватить инициативу, чтобы сет разворачивался не так, как в прошлых матчах.

Я действовала смелее, чем в нашем матче на Wimbledon. В Париже мы тоже сыграли хороший поединок. В этот раз я вышла играть против нее с другим подходом и тактикой, старалась максимально агрессивно использовать шансы. Против таких соперниц нельзя играть осторожно. Мы решили, что я должна действовать свободно и агрессивно по всему корту.

Без сомнения, это одна из самых больших побед в моей карьере. Ведь она одержана на Major, против соперницы, которой я уже дважды проигрывала, и где фавориткой была не я. Это великая победа.

Напомним, что пока ни одна украинка не побеждала на US Open-2025.