Світолина впервые за 7 лет проиграла на старте Шлема
Украинка продолжает ставить антирекорды
около 3 часов назад
В ночь на 26 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) сыграла матч первого раунда US Open-2025.
Элина со счетом 2:6, 4:6 уступила венгерке Анне Бондар (№97 WTA).
Свитолина впервые с 2014 года проиграла в первом круге US Open, также это первое поражение на старте турниров Grand Slam с Wimbledon 2018 года.
Отметим, украинка проиграла в третий раз подряд – её самая длительная серия поражений с апреля 2023 года.
На данный момент все украинские теннисистки, кроме Марты Костюк, которая еще не стартовала, проиграли в своих первых матчах на US Open-2025. Если проиграет Костюк, то этот турнир станет худшим в истории Украины.
