Олег Гончар

Легендарный шведский теннисист, 11-кратный чемпион турниров Grand Slam Бьорн Борг в своей автобиографии «Heartbeat» рассказал, что ему диагностировали рак простаты, сообщает шведское издание Expressen.

Книга уже поступила в продажу в Италии, а с 18 сентября 2025 года появится в книжных магазинах Швеции, США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Испании, стран Латинской Америки и Нидерландов.

По информации источника, Борг подробно описывает в книге свой опыт борьбы с болезнью. Издание неоднократно пыталось связаться с Боргом и его женой Патрисией для комментариев, но они не ответили.

Бьорн Борг, которому сейчас 69 лет, считается одним из лучших теннисистов в истории. Он выиграл пять титулов Wimbledon подряд (1976–1980) и шесть Открытых чемпионатов Франции.

Напомним, Новак Джокович раскрыл секреты жизни вне тенниса.