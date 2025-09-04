Бьорн Борг сообщил, что у него рак простаты
Борг поделился личным опытом борьбы с заболеванием
Легендарный шведский теннисист, 11-кратный чемпион турниров Grand Slam Бьорн Борг в своей автобиографии «Heartbeat» рассказал, что ему диагностировали рак простаты, сообщает шведское издание Expressen.
Книга уже поступила в продажу в Италии, а с 18 сентября 2025 года появится в книжных магазинах Швеции, США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Испании, стран Латинской Америки и Нидерландов.
По информации источника, Борг подробно описывает в книге свой опыт борьбы с болезнью. Издание неоднократно пыталось связаться с Боргом и его женой Патрисией для комментариев, но они не ответили.
Бьорн Борг, которому сейчас 69 лет, считается одним из лучших теннисистов в истории. Он выиграл пять титулов Wimbledon подряд (1976–1980) и шесть Открытых чемпионатов Франции.
