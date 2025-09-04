Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 217) во втором круге турнира серии Challenger в австрийском Тульне проиграл Сандро Коппу (ATP, 396) 6:1, 6:7 (2), 4:6.

За полтора часа на корте украинец 5 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-поинта из шести и дважды ошибся при подаче. Австриец сделал 2 брейка и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисистов.

Отметим, что Сачко не попал в состав сборной Украины на следующий матч Кубка Дэвиса. В сентябре «сине-желтые» встретятся с Доминиканской Республикой во Второй Мировой группе.