Соболенко останется первой ракеткой мира после US Ope
Белорусская теннисистка гарантировала лидерство благодаря выходу в четвертьфинал турнира
около 3 часов назад
Аріна Соболенко / Фото: j48tennis.ne
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, действующая первая ракетка мира, гарантировала первое место в рейтинге WTA после выхода в четвертьфинал US Open-2025.
В матче четвертого круга она разгромила испанку Кристину Букшу со счетом 6:1, 6:2.
В следующем раунде Соболенко сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.
Второй ракеткой мира остается полька Ига Свьонтек, которая ранее в четвертом круге победила россиянку Анну Калинскую.
Напомним, Марта Костюк сыграет в четвертом круге Открытого чемпионата США.