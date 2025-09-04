«Не хожу в ночные клубы и почти не пью». Джокович раскрыл секреты жизни вне тенниса
Тем не менее, серб согласился посетить вечеринку вместе с Ником Кирьосом
13 минут назад
Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о походах в ночные клубы и своем способе проведения свободного времени. Слова приводит Sportklub.rs.
Я не посещаю ночные клубы или бары — по крайней мере, не помню такого! Если и организую вечеринку, то в основном в кругу друзей и семьи — на дни рождения, крестины и так далее.
Люблю театр, но в целом не люблю задерживаться где-либо надолго. Иногда ты просто не получаешь от этого удовольствия, так зачем это делать? Мне не нужно быть на виду.
Сербский спортсмен добавил, что практически не употребляет алкоголь, разве что иногда бокал вина в кругу друзей.
Может, если выиграю Открытый чемпионат США, позволю Кирьосу угостить меня, и он сможет отвезти меня куда захочет!
