Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о походах в ночные клубы и своем способе проведения свободного времени. Слова приводит Sportklub.rs.

Я не посещаю ночные клубы или бары — по крайней мере, не помню такого! Если и организую вечеринку, то в основном в кругу друзей и семьи — на дни рождения, крестины и так далее.

Люблю театр, но в целом не люблю задерживаться где-либо надолго. Иногда ты просто не получаешь от этого удовольствия, так зачем это делать? Мне не нужно быть на виду.