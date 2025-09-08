Олег Гончар

Итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 1) прокомментировал своё поражение от испанца Карлоса Алькараса в финале US Open-2025 со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6, сообщает Punto de Break.

Синнер признал, что Алькарас сыграл лучше, чем в их предыдущих встречах, особенно отметив его эффективность на подаче и чистоту игры. Итальянец отметил, что его собственная подача была не на высшем уровне, что создавало проблемы на протяжении всего турнира.

«Карлос действовал лучше, особенно на подаче. Он справился прекрасно. Я горжусь собой, но он был сильнее».

Синнер также признал, что его стиль игры стал слишком предсказуемым, и планирует внести изменения, чтобы стать менее читаемым для соперников, даже если это приведет к нескольким поражениям.

Благодаря победе Алькарас вернется на первую строчку рейтинга ATP, а Синнер опустится на вторую.