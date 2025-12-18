Первая ракетка мирового рейтинга Карлос Алькарас объявил в соцсетях о завершении сотрудничества с тренером Хуаном Карлосом Ферреро:

Мне очень трудно писать этот пост... После более чем семи лет вместе мы с Хуанки решили завершить наше совместное время как тренера и игрока.

Спасибо, что воплотили мои детские мечты в реальность. Мы начали это путешествие, когда я был еще ребенком, и все это время вы сопровождали меня в невероятном приключении, как на площадке, так и за ее пределами. И я наслаждался каждым его шагом вместе с вами.

Мы достигли вершины, и я чувствую, что если наши спортивные пути должны были разойтись, то это должно было быть именно на вершине. С того места, к которому мы всегда стремились и которого всегда пытались достичь.

Так много воспоминаний нахлынуло на меня, что выбрать только одно было бы несправедливо. Вы помогли мне вырасти как спортсмену, но, прежде всего, как личности. И я очень ценю то, что я наслаждался этим процессом. Это то, что я возьму с собой, путешествие, которое мы разделили.

Сейчас для нас обоих настало время изменений, новых приключений и новых проектов. Но я уверен, что мы справимся с ними должным образом, выкладываясь на полную, как всегда.

Я искренне желаю вам всего наилучшего во всем, что встречается на вашем пути. Меня утешает осознание того, что мы отдали все, что могли, что мы предложили друг другу все.

Спасибо тебе за все, Хуанки!