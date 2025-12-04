Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский высказался о уровне современного тенниса и обсудил, кто может создать проблемы для Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Стаховского цитирует btu.org.ua:

Может ли кто-то стать угрозой для Алькараса и Синнера в следующем сезоне? На данный момент, честно говоря, я не вижу таких игроков. Хотя говорят, что Зверев самый стабильный... Я бы сказал, если брать по интенсивности, физической способности и мощности игры, это мог бы быть Феликс Оже-Альяссим. Но его случай для меня, честно, стал загадкой.

Я увидел его впервые, когда ему было 16-17 лет и он приехал на Challenger в Братиславу. И я дважды играл с ним в те годы, и дважды побеждал. Но он поражал меня тогда своим атлетизмом, способностью генерировать силу, чувством мяча и всем прочим. И что произошло дальше, в следующие 5 лет его карьеры, почему именно так, а не иначе – это для меня загадка. Я действительно был уверен, что он со всеми своими способностями был бы в топ-5 стабильно. У него есть взрывной характер, техника, было куда расти. Но он не вырос. Я все же считаю, что по потенциалу игры, если Феликс начнет, возможно, какие-то изменения и тренироваться так, как ему нужно, чтобы играть с этими соперниками, возможно, он сможет. Потому что все остальное, что я вижу, ну...

Что я могу сказать про Джека Дрейпера? Левша, мощный. Но я думаю, что его результаты, которые у него были до травмы... Я был удивлен, честно говоря. Он для меня как Кем Норри. Для меня это очень средний игрок, который благодаря своему атлетизму и тому, что он левша, а это важное преимущество, достиг невероятных, для меня лично, результатов, которых я от него в жизни не ожидал. Вот Дрейпер – это не мини-версия Норри, это даже скорее улучшенный Руседски. Но он мне кажется достаточно ограниченным в той игре, в которую он играет. Конечно, у него еще есть время, если он немного изменит свой стиль, добавит немного больше агрессии, а не ожидание от своей игры, он может быть угрозой для Алькараса и Синнера. Однако, снова же, в удачный день, когда у него работает подача. В одиночных прострелах он может это сделать, потому что он левша и может отлично подавать, он умеет рисковать. Но если взять константу, из 10 матчей он выиграет максимум 2 с тем стилем, в который он сейчас играет. Но это только мое субъективное мнение.

В целом я считаю, что навязать борьбу им смогут только новые игроки, которым не будет безразлично, которые будут воспринимать поражения 6:2, 6:3 как личное оскорбление и работать над тем, чтобы это больше не повторялось. В мое время, если ты проигрывал Федереру на харде 6:4, 6:3, то люди в раздевалке действительно тебя поздравляли, мол, ого, целых семь геймов взял. И прошло два года, пока игроки, которых это не устраивало, начали что-то менять, начали цепляться. Перестали пить, курить, изменили свой образ жизни, потому что было невозможно держать такой темп. То есть это эволюция. Я надеюсь, что вырастет поколение игроков, которые будут навязывать свой стиль. Потому что это все равно больше про физику.