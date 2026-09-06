Сергей Разумовский

Юлия Стародубцева завершила выступления на Открытом чемпионате США 2026 года. В матче третьего круга украинская теннисистка уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана – 6:7 (6), 3:6.

Поединок проходил в напряженной борьбе, особенно в первой партии. Стародубцева не позволила фаворитке легко завладеть инициативой и довела сет до тай-брейка. Однако в решающем отрезке сильнее оказалась Рыбакина – казахстанская теннисистка выиграла партию со счетом 8:6.

Во втором сете Рыбакина смогла создать необходимое преимущество и более уверенно провести ключевые розыгрыши. Стародубцева пыталась вернуться в борьбу, но не смогла изменить ход встречи. В итоге вторая ракетка мира завершила партию в свою пользу – 6:3.

Несмотря на поражение, выступление Юлии Стародубцевой на US Open стало лучшим в ее карьере. Украинка впервые пробилась в третий круг американского турнира Grand Slam, что стало ее личным рекордом на этом соревновании.

Одновременно выход в третий раунд является повторением лучшего результата Стародубцевой на турнирах Grand Slam в целом. Ранее она доходила до этой стадии на Roland Garros в 2025 и 2026 годах.

После вылета Стародубцевой, Украина сохраняет одну представительницу в женском одиночном разряде US Open. Марта Костюк продолжает борьбу в Нью-Йорке и в 1/8 финала встретится с Линдой Носковой. Матч Костюк против чемпионки Уимблдона запланирован на воскресенье, 6 сентября.

Напомним, Стародубцева выбыла из турнира и в парном разряде.