Сергей Разумовский

Юлия Стародубцева (WTA 58) завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026 года сразу после первого матча. Украинская теннисистка вместе с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной уступила в стартовом раунде турнира дуэту Юдис Чонг из Гонконга и Ян Чжаосюань из Китая.

Поединок состоялся 4 сентября на корте №5 и начался третьим запуском игрового дня. Из-за позднего начала встреча завершилась уже после полуночи.

Стародубцева и Касаткина не смогли навязать соперницам свою игру ни в одном из сетов. В обеих партиях представительницы Гонконга и Китая действовали стабильнее в решающих розыгрышах, благодаря чему дважды одержали победу с одинаковым счетом 6:4.

Во втором сете украинско-австралийский дуэт имел возможность переломить ход матча и перевести борьбу на тай-брейк. Однако Стародубцева и Касаткина не воспользовались своими шансами в конце партии. Соперницы удержали преимущество и завершили встречу в двух сетах.

Таким образом, для Юлии Стародубцевой выступление в парном разряде US Open 2026 завершилось уже в первом круге. В то же время украинка продолжает борьбу в одиночной сетке.

В 1/16 финала Стародубцева сыграет против второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Для выхода в следующий раунд украинке придется преодолеть одну из главных фавориток турнира.