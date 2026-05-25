Сергей Разумовский

Даяна Ястремская (WTA 45) стала первой украинской теннисисткой, которая завершила выступления на Roland Garros-2026.

В матче первого круга украинка уступила 13-й ракетке мира и финалистке Roland Garros-2024 Жасмин Паолини. Поединок завершился победой итальянки в двух сетах — 7:5, 6:3.

Для Ястремской это первый вылет в стартовом раунде Открытого чемпионата Франции за последние три сезона. В двух предыдущих розыгрышах турнира украинская теннисистка доходила до третьего круга.

В первом сете Даяна неудачно начала встречу и уступала со счетом 1:3. Однако после этого украинка сумела перехватить инициативу, выиграла четыре гейма подряд и при счете 5:4 получила возможность подавать на партию.

Тем не менее, Ястремская не смогла воспользоваться шансом закрыть сет. Паолини отыгралась, вернула себе контроль над игрой и взяла первую партию со счетом 7:5.

Во втором сете итальянка сделала брейк уже во втором гейме и далее не позволила Ястремской вернуться в борьбу. Паолини удержала полученное преимущество и довела матч до победы — 6:3.

Таким образом, Ястремская в третий раз подряд проиграла на старте турнира серии Грендслэм. Ранее украинка выбывала в первом круге US Open-2025 и Australian Open-2026.

Поражение от Паолини прервало серию Даяны на Roland Garros, где в двух предыдущих сезонах она проходила как минимум два раунда.

