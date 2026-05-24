Снігур обыграла Таусон на старте Roland Garros-2026
Украинка одержала победу в трех сетах
19 минут назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (95 WTA) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции 2026.
В поединке 1/64 финала украинка в трех сетах победила 20-ю ракетку мира Клару Таусон из Дании. Матч длился 2 часа 1 минуту.
Проиграв первый сет, Снигур уступала во второй партии со счетом 3:5, но выиграла четыре гейма подряд, после чего забрала и решающий сет.
Ролан Гаррос-2026. 1/64 финала
Клара Таусон (Дания) — Дарья Снигур (Украина) — 6:3, 5:7, 2:6
В следующем раунде Снигур сыграет против американки Пейтон Стернс, которая занимает 92-е место в рейтинге WTA.
Стародубцева с уверенной победы над россиянкой стартовала на Ролан Гаррос.