Денис Седашов

Украинская теннисистка Дарья Снигур (95 WTA) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции 2026.

В поединке 1/64 финала украинка в трех сетах победила 20-ю ракетку мира Клару Таусон из Дании. Матч длился 2 часа 1 минуту.

Проиграв первый сет, Снигур уступала во второй партии со счетом 3:5, но выиграла четыре гейма подряд, после чего забрала и решающий сет.

Ролан Гаррос-2026. 1/64 финала

Клара Таусон (Дания) — Дарья Снигур (Украина) — 6:3, 5:7, 2:6

В следующем раунде Снигур сыграет против американки Пейтон Стернс, которая занимает 92-е место в рейтинге WTA.

