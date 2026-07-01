Чуда не случилось. Серена Уильямс в 44 года не преодолела первый круг Wimbledo
Американка впервые выступила в Британии за четыре года
18 минут назадПодписаться в
Серена Уильямс завершила выступления на Wimdledon уже после первого круга. Легендарная американская теннисистка, которая впервые за четыре года вышла на корты лондонского турнира, не смогла преодолеть стартовый раунд соревнований.
В матче первого круга 44-летняя Уильямс встретилась с австралийкой Майей Джойнт. Поединок длился три сета и завершился победой представительницы Австралии со счетом 6:3, 6:7(6), 6:3.
Серена неудачно начала встречу и уступила в первой партии, однако во втором сете сумела навязать борьбу и перевести игру на тай-брейк. Там американка проявила характер и сравняла счет по сетам. Однако в решающей партии Джойнт снова действовала стабильнее и довела матч до победы.
Для Уильямс этот Wimdledon стал первым после длительной паузы. Последний раз она играла на турнире еще четыре года назад, а нынешний матч стал ее первым официальным поединком в одиночном разряде с сезона-2022.
Семиразовая чемпионка Wimdledon возобновила карьеру в июне. Перед выступлением в одиночной сетке она также провела два матча в парном разряде, постепенно возвращаясь к соревновательному ритму.
Ранее восьмая ракетка мира Елина Свитолина сенсационно вылетела из Wimdledon от другой украинки Дарьи Снигур.