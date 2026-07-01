Сергей Разумовский

Серена Уильямс завершила выступления на Wimdledon уже после первого круга. Легендарная американская теннисистка, которая впервые за четыре года вышла на корты лондонского турнира, не смогла преодолеть стартовый раунд соревнований.

В матче первого круга 44-летняя Уильямс встретилась с австралийкой Майей Джойнт. Поединок длился три сета и завершился победой представительницы Австралии со счетом 6:3, 6:7(6), 6:3.

Серена неудачно начала встречу и уступила в первой партии, однако во втором сете сумела навязать борьбу и перевести игру на тай-брейк. Там американка проявила характер и сравняла счет по сетам. Однако в решающей партии Джойнт снова действовала стабильнее и довела матч до победы.

Для Уильямс этот Wimdledon стал первым после длительной паузы. Последний раз она играла на турнире еще четыре года назад, а нынешний матч стал ее первым официальным поединком в одиночном разряде с сезона-2022.

Семиразовая чемпионка Wimdledon возобновила карьеру в июне. Перед выступлением в одиночной сетке она также провела два матча в парном разряде, постепенно возвращаясь к соревновательному ритму.

Ранее восьмая ракетка мира Елина Свитолина сенсационно вылетела из Wimdledon от другой украинки Дарьи Снигур.