Олег Шумейко

Алекс де Минор (ATP, 7) в заключительном матче группового этапа Итогового турнира победил Тейлора Фрица (ATP, 6) 7:6 (3), 6:3.

За полтора часа на корте австралиец 5 раз подал навылет, реализовал 2 брейк-поинта из четырех и трижды ошибся при подаче. Американец сделал 8 эйсов, 1 брейк и одну «двойную». Это была двенадцатая встреча теннисистов – Алекс победил в седьмой раз.

Отметим, что де Минор в группе Джимми Коннорса вышел на второе место. Для прохождения в полуфинал соревнований австралийцу нужна победа Карлоса Алькараса над Лоренцо Музетти.