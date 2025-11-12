Денис Седашов

Итальянский теннисист Янник Синнер (2 ATP) одержал убедительную победу над немцем Александром Зверевым (3 ATP) в матче Итогового турнира ATP-2025 в Турине.

Поединок завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Синнера, который благодаря этой победе обеспечил себе выход в полуфинал.

Матч длился 1 час 36 минут. Итальянец сделал 12 эйсов, реализовал два брейкпоинта из четырех и не допустил ни одной двойной ошибки. Зверев ответил шестью подачами навылет, однако не смог использовать ни один из семи шансов на брейк.

