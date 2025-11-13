Владимир Кириченко

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер снова станет лидером рейтинга АТР по итогам сезона-2025, если выиграет все матчи на Итоговом турнире АТР, включая финал.

Карлосу Алькарасу в свою очередь нужно проиграть во всех играх, оставшихся на турнире.

Если испанец сегодня, 13 ноября, уступит в матче группового этапа турнира в Турине Лоренцо Музетти, но выиграет в 1/2 финала, то он будет признан лидером мужского Тура по итогам этого года.

Вчера, 12 ноября, борьба за лидерство в рейтинге АТР продолжилась после того, как Синнер вышел в плей-офф Итогового чемпионата с первого места.

Матч Алькараса и Музетти начнется сегодня, 13 ноября, не раньше 21:30 по Киеву.