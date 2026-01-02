Вторая ракетка Украины Марта Костюк в интервью glavcom.ua высказалась о выступлениях в Туре в сезоне-2025:

Я бы оценила свой год достаточно хорошо. Я знаю, что сделала всё, что могла, и моя команда также выложилась на максимум. Мы чувствуем прогресс — и это самое главное. Поэтому для меня ценны все победы — всё имеет значение.

На всех турнирах, где я выступала, я демонстрировала достаточно стабильный теннис, и для меня это одно из важных достижений года. Состояние здоровья также значительно улучшилось.

Если же смотреть исключительно на результаты, то в 2024 году они были ярче, особенно в первой половине сезона. Но для меня всё движется по плану и спокойно. Я стараюсь придерживаться принципа: «тише едешь — дальше будешь».