Владимир Кириченко

Украинские теннисистки Марта Костюк (№26 WTA) и Даяна Ястремская (№27 WTA) примут участие в турнире WTA 500 в Аделаиде.

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) на своем официальном сайте опубликовала заявку на турниры ATP 250 и WTA 500 в Аделаиде, которые пройдут с 12 по 17 января 2026 года.

В заявку на женский турнир попали две украинские теннисистки — Костюк и Ястремская.

В 2025 году Костюк выступила на турнире в Аделаиде, но завершила борьбу уже после стартового матча, уступив американке Эшлин Крюгер.

Для Даяны этот старт станет первым в Аделаиде с 2020 года. Тогда украинка дошла до финала, где проиграла первой сеяной австралийке Эшли Барти.

Ранее стало известно, что Костюк и Ястремская заявились на турнир WTA 500 в австралийском Брисбене, матчи которого будут сыграны с 4 по 11 января 2026-го.

Напомним, что 18 января начнется основной раунд соревнований на первом в сезоне-2026 турнире серии Grand Slam — Australian Open.