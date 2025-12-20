Команда Марты Костюк выиграла выставочный турнир World Tennis League в Индии
В финале Aussie Mavericks Kites обыграли AOS Eagles
около 6 часов назад
Команда Aussie Mavericks Kites, за которую выступала украинская теннисистка Марта Костюк, выиграла трофей выставочного турнира World Tennis League в Бангалоре, Индия.
В финальном матче Kites обыграли команду AOS Eagles с общим счетом 22:19. Марта Костюк внесла значительный вклад в победу своей команды, набрав девять очков в финальной встрече против Eagles.
AOS Eagles 19-22 Aussie Mavericks Kites
Шривалли Бхамидипати - Марта Костюк 4:6
Гаэль Монфис/Шривалли Бхамидипати - Дакшинесвар Суреш/Марта Костюк 6:3
Гаэль Монфис/Сумит Нагал - Ник Кирьос/Дакшинесвар Суреш 3:6
Сумит Нагал - Дакшинесвар Суреш 6:7(4)
Для Aussie Mavericks Kites это был уже третий финал в World Tennis League.
Команда Свитолиной обыграла команду Костюк на старте World Tennis League.
