Денис Седашов

Команда Aussie Mavericks Kites, за которую выступала украинская теннисистка Марта Костюк, выиграла трофей выставочного турнира World Tennis League в Бангалоре, Индия.

В финальном матче Kites обыграли команду AOS Eagles с общим счетом 22:19. Марта Костюк внесла значительный вклад в победу своей команды, набрав девять очков в финальной встрече против Eagles.

AOS Eagles 19-22 Aussie Mavericks Kites

Шривалли Бхамидипати - Марта Костюк 4:6

Гаэль Монфис/Шривалли Бхамидипати - Дакшинесвар Суреш/Марта Костюк 6:3

Гаэль Монфис/Сумит Нагал - Ник Кирьос/Дакшинесвар Суреш 3:6

Сумит Нагал - Дакшинесвар Суреш 6:7(4)

Для Aussie Mavericks Kites это был уже третий финал в World Tennis League.

