Олег Гончар

Юлия Стародубцева уверенно прошла квалификацию и присоединилась к Элине Свитолиной в основной сетке турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.

Стародубцева разгромно победила австрийку Лилли Таггер в финале квалификации со счетом 6:1, 6:1. Для украинской теннисистки это первый выход в основу WTA-турнира с конца октября прошлого года.

В первом круге Стародубцева сыграет с британкой Кэти Бултер. Свитолина, которая является сеяной, начнет матч против француженки Варвары Грачевой.

В случае побед в первом раунде Свитолина и Стародубцева встретятся между собой уже в 1/8 финала. Этот матч может состояться впервые.

Напомним, Свитолина на турнире в Окленде сыграет с легендарной Винус Вильямс.