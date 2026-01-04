Джавакян проиграл на старте квалификации Challenger в Индии
Украинец в двух сетах уступил представителю Франции
около 2 часов назад
Фото: btu.org.ua
Юрий Джавакиан (ATP, 626) в полуфинале квалификации турнира серии Challenger в Индии уступил Алексису Готье (ATP, 760) 4:6, 4:6.
За полтора часа на корте украинец трижды подал навылет, реализовал 1 брейк-поинт из трех и 6 раз ошибся при подаче. Француз сделал 3 эйса, 3 брейка и одну «двойную». Это была первая официальная встреча теннисистов.
Напомним, что Юлия Стародубцева преодолела квалификацию турнира в Окленде.
