Олег Шумейко

Новак Джокович (ATP, 5) во втором круге турнира серии Masters в Шанхае победил Марина Чилича (ATP, 94) 7:6 (2), 6:4.

За 2 часа на корте серб 10 раз подал навылет, реализовал единственный брейк-поинт и дважды ошибся при подаче. Хорват сделал 6 эйсов. Отметим, что это был самый старший матч в истории Masters – суммарный возраст игроков составил 77 лет и 139 дней.

Напомним, что Марта Костюк дошла до 1/8 финала турнира WTA1000 в Пекине.