24-кратный чемпион турниров Большого шлема Новак Джокович высказался о критике календаря Тура. Серб цитируется btu.org.ua:

Что касается календаря – я сначала был против продления Masters до 12-13 дней. Даже когда был президентом Совета игроков, я выступал против этого. Для игроков это не лучшее решение. Да, для кого-то моего возраста дополнительные дни между матчами могут помочь, но в общем это отнимает время в календаре. Поэтому я понимаю, почему игроки критикуют ситуацию.

Но одновременно надо понимать: это индивидуальный спорт. У игроков всегда есть выбор. Да, существуют бонусы, и чтобы их получить, нужно выполнять определенные требования. Но вы всегда можете выбрать - играть меньше и отказаться от бонусов. Иногда игроки сами записываются на выставочные матчи, хотя и жалуются на перегрузку. Это немного противоречивая ситуация.

Я говорю об этой проблеме уже более 15 лет. Чтобы что-то изменилось, необходимо, чтобы топ-игроки действительно участвовали в процессе, вкладывали свое время и энергию, а не только делали заявления в медиа. Без этого ничего не изменится, и я знаю это из собственного опыта. Это очень сложная тема, и простых решений нет.