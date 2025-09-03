Олег Гончар

В четвертьфинале US Open серб Новак Джокович (ATP 7) победил американца Тейлора Фрица (ATP 4) со счетом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Матч длился 27 минут, за которые Джокович подал десять эйсов против двенадцати у соперника. При этом у серба было восемь двойных ошибок, тогда как у Фрица всего пять.

Также Новак использовал четыре из девяти брейков против двух из тринадцати у соперника.

Интересно, что это был одиннадцатый матч теннисистов и одиннадцатая победа Джоковича.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. На данный момент в этом ведет Новак, у которого пять побед против четырех у соперника.