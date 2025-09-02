Михаил Цирюк

Уже найближчого четверга європейські збірні продовжать боротьбу за потрапляння на ЧС-2026. Хоча для половини команд вона лише розпочнеться: стартувати у кваліфікації наразі встигли лише представники 6 груп з 12. Перед стартом вересневої міжнародної паузи пропонуємо пригадати склад кожного з квартетів та оцінити перспективи їхніх учасників.

Регламент відбору

Правила кваліфікації на мундіаль надзвичайно прості. Переможці кожної з 12 відбіркових груп вийдуть у фінальну частину турніру напряму, а другі місця отримають шанс продовжити свій шлях на світову першість через плей-оф, для успішного подолання якого потрібно буде перемогти ще двох різних суперників. У плей-оф також вирушать чотири найуспішніші команди Ліги націй, серед тих, які не зможуть подолати основний відбір.

Група A

Склад: Німеччина, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург

Фаворит: Очевидно, Німеччина. Варіанти, за яких вона не посяде перше місце, виглядають зовсім фантастичними.

Інтрига: На перший погляд, інтриги у цій групі не надто багато, адже перед стартом усе виглядає так, що Німеччина виграє квартет, а Словаччина посяде друге місце та вирушить у плейоф. Єдине питання - чи зможуть Північна Ірландія, чи Люксембург, хоча б створити тиск на словаків.

Група B

Склад: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово

Фаворит: Швейцарія

Інтрига: На відміну від попередньої групи, у цій на нас може чекати боротьба за перше місце - між Швейцарією та Швецією. Так, останніми роками шведи переживали не найкращі часи, не зумівши вийти на Євро-2024 та впавши у Лігу С Ліги націй, звідки в останньому розіграші вже успішно вибралися.

Швейцарці ж навпаки на останньому Євро дійшли до чвертьфіналу, де цілком могли проходити Англію, а от в Лізі націй провалилися, вилетівши з Ліги А. Не подарунком для обох фаворитів буде й Словенія, яка може створити проблеми як одним, так і іншим, тож загалом тут сформувався доволі цікавий квартет.

Група C

Склад: Греція, Шотландія, Білорусь, Данія

Фаворит: Данія

Інтрига: У цьому квартеті теж має бути цікаво, адже Шотландія здатна кинути виклик учаснику плейоф останнього чемпіонату Європи та Ліги націй. Подібну здатність ця команда вже демонструвала у відборі Євро-2024, коли залишила позаду себе міцну Норвегію. Труднощів своїм конкурентам цілком може додати й Греція, хоча сама, швидше за все, нікуди не вийде.

Група D

Состав: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан

Фаворит: Франция

Интрига: Прежде всего, Украина должна занять как минимум второе место в этой группе и гарантировать себе плей-офф. При всем уважении к Азербайджану и Исландии, на бумаге они кажутся слабее нашей сборной.

Это подтверждает и история встреч сине-желтых с этими командами. Из пяти матчей с исландцами наша сборная выиграла два, еще два сыграла вничью и один раз проиграла. Именно победа над этой командой в марте (2:1) позволила подопечным Сергея Реброва выйти в финальную часть Евро-2024. А в единственном контрольном матче с Азербайджаном Украина сыграла вничью 0:0.

Группа E

Состав: Турция, Испания, Болгария, Грузия

Фаворит: Испания

Интрига: Сможет ли Грузия побороться с Турцией за второе место. Шансы кажутся невысокими, но если грузины смогут набрать шесть очков в двух матчах с болгарами, а также добиться результата в первой очной встрече с турками, интрига в этом квартете может сохраниться надолго.

Группа F

Состав: Португалия, Армения, Венгрия, Ирландия

Фаворит: Португалия

Интрига: На самом деле, здесь интриги практически нет. Ни Армения, ни Ирландия не выглядят командами, способными бросить вызов Венгрии в борьбе за второе место, так что в этом квартете на неожиданные повороты надеяться довольно сложно.

Группа G

Состав: Финляндия, Нидерланды, Польша Литва, Мальта

Фаворит: Нидерланды

Интрига: Переходим к группам, в которых соревнуются по пять команд, которые уже начали свой путь на мундиале весной. В первой из таких претендентами на две высшие позиции перед стартом были Нидерланды и Польша, которые, предположительно, должны занять первое и второе места соответственно.

Но учитывая, что первую очную игру против бело-красных выиграли именно финны (2:1), теперь хозяевами ситуации в борьбе с Польшей будут именно они. Словом, здесь тоже может быть очень и очень интересно.

Тем более в отборе на Евро-2024 поляки показали свое умение создавать себе проблемы не с самыми сложными соперниками, так что Финляндия также может рассчитывать на борьбу за плей-офф.

Группа H

Состав: Босния, Австрия, Румыния, Кипр, Сан-Марино.

Фаворит: Австрия

Интрига: Сможет ли Румыния бросить вызов Боснии в борьбе за второе место. По итогам матчей марта и июня пока выходит не очень: команда Мирчи Луческуобыграла Сан-Марино (5:1) и Кипр, однако уступила непосредственным конкурентам - Боснии (0:1) и Австрии (1:2).

Группа I

Состав: Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова.

Фаворит: Норвегия

Интрига: Конечно, перед стартом главным претендентом на победу в этом квинтете были итальянцы, но разгромное поражение от Норвегии (0:3) изменило всё.

Учитывая, что больше в этой компании двум главным фаворитам терять очки просто не с кем, теперь для первого места Скуадре Адзурре, с большой вероятностью, придется выигрывать личный матч с норвежцами как минимум с разницей +3, а это, как мы понимаем, задача со звездочкой.

Группа J

Состав: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн

Фаворит: Бельгия, даже несмотря на смену поколений

Интрига: Борьба Уэльса и Македонии за вторую позицию может быть весьма интересной. На стадии квалификации македонцы провели четыре матча без поражений, отобрав очки, в частности, и у Бельгии (1:1) и в данный момент возглавляют группу. Уэльс очков за матч против Бельгии не смог добыть, поэтому отстаёт от Македонии на одно очко, однако времени, чтобы исправить ситуацию, ещё достаточно.

Группа K

Состав: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра

Фаворит: Англия

Интрига: Разве что борьба за вторую позицию между Сербией и Албанией, но в данный момент такой вариант выглядит довольно маловероятным.

Группа L

Состав: Хорватия, Чехия, Черногория, Фареры, Гибралтар

Фаворит: Хорватия

Интрига: Пока не наблюдается. В теории чехи могли бы попытаться бросить вызов хорватам в борьбе за первую позицию и прямую путевку на мундиаль, однако после разгромного поражения 1:5 этот вопрос уже не выглядит актуальным.

В материале использованы фото Getty images