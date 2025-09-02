Начало пути для одних и продолжение для других: обзор отборочных групп на ЧМ-2026
Рассказываем о ситуации в каждой
Уже найближчого четверга європейські збірні продовжать боротьбу за потрапляння на ЧС-2026. Хоча для половини команд вона лише розпочнеться: стартувати у кваліфікації наразі встигли лише представники 6 груп з 12. Перед стартом вересневої міжнародної паузи пропонуємо пригадати склад кожного з квартетів та оцінити перспективи їхніх учасників.
Регламент відбору
Правила кваліфікації на мундіаль надзвичайно прості. Переможці кожної з 12 відбіркових груп вийдуть у фінальну частину турніру напряму, а другі місця отримають шанс продовжити свій шлях на світову першість через плей-оф, для успішного подолання якого потрібно буде перемогти ще двох різних суперників. У плей-оф також вирушать чотири найуспішніші команди Ліги націй, серед тих, які не зможуть подолати основний відбір.
Група A
Склад: Німеччина, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург
Фаворит: Очевидно, Німеччина. Варіанти, за яких вона не посяде перше місце, виглядають зовсім фантастичними.
Інтрига: На перший погляд, інтриги у цій групі не надто багато, адже перед стартом усе виглядає так, що Німеччина виграє квартет, а Словаччина посяде друге місце та вирушить у плейоф. Єдине питання - чи зможуть Північна Ірландія, чи Люксембург, хоча б створити тиск на словаків.
Група B
Склад: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово
Фаворит: Швейцарія
Інтрига: На відміну від попередньої групи, у цій на нас може чекати боротьба за перше місце - між Швейцарією та Швецією. Так, останніми роками шведи переживали не найкращі часи, не зумівши вийти на Євро-2024 та впавши у Лігу С Ліги націй, звідки в останньому розіграші вже успішно вибралися.
Швейцарці ж навпаки на останньому Євро дійшли до чвертьфіналу, де цілком могли проходити Англію, а от в Лізі націй провалилися, вилетівши з Ліги А. Не подарунком для обох фаворитів буде й Словенія, яка може створити проблеми як одним, так і іншим, тож загалом тут сформувався доволі цікавий квартет.
Група C
Склад: Греція, Шотландія, Білорусь, Данія
Фаворит: Данія
Інтрига: У цьому квартеті теж має бути цікаво, адже Шотландія здатна кинути виклик учаснику плейоф останнього чемпіонату Європи та Ліги націй. Подібну здатність ця команда вже демонструвала у відборі Євро-2024, коли залишила позаду себе міцну Норвегію. Труднощів своїм конкурентам цілком може додати й Греція, хоча сама, швидше за все, нікуди не вийде.
Група D
Состав: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан
Фаворит: Франция
Интрига: Прежде всего, Украина должна занять как минимум второе место в этой группе и гарантировать себе плей-офф. При всем уважении к Азербайджану и Исландии, на бумаге они кажутся слабее нашей сборной.
Это подтверждает и история встреч сине-желтых с этими командами. Из пяти матчей с исландцами наша сборная выиграла два, еще два сыграла вничью и один раз проиграла. Именно победа над этой командой в марте (2:1) позволила подопечным Сергея Реброва выйти в финальную часть Евро-2024. А в единственном контрольном матче с Азербайджаном Украина сыграла вничью 0:0.
Группа E
Состав: Турция, Испания, Болгария, Грузия
Фаворит: Испания
Интрига: Сможет ли Грузия побороться с Турцией за второе место. Шансы кажутся невысокими, но если грузины смогут набрать шесть очков в двух матчах с болгарами, а также добиться результата в первой очной встрече с турками, интрига в этом квартете может сохраниться надолго.
Группа F
Состав: Португалия, Армения, Венгрия, Ирландия
Фаворит: Португалия
Интрига: На самом деле, здесь интриги практически нет. Ни Армения, ни Ирландия не выглядят командами, способными бросить вызов Венгрии в борьбе за второе место, так что в этом квартете на неожиданные повороты надеяться довольно сложно.
Группа G
Состав: Финляндия, Нидерланды, Польша Литва, Мальта
Фаворит: Нидерланды
Интрига: Переходим к группам, в которых соревнуются по пять команд, которые уже начали свой путь на мундиале весной. В первой из таких претендентами на две высшие позиции перед стартом были Нидерланды и Польша, которые, предположительно, должны занять первое и второе места соответственно.
Но учитывая, что первую очную игру против бело-красных выиграли именно финны (2:1), теперь хозяевами ситуации в борьбе с Польшей будут именно они. Словом, здесь тоже может быть очень и очень интересно.
Тем более в отборе на Евро-2024 поляки показали свое умение создавать себе проблемы не с самыми сложными соперниками, так что Финляндия также может рассчитывать на борьбу за плей-офф.
Группа H
Состав: Босния, Австрия, Румыния, Кипр, Сан-Марино.
Фаворит: Австрия
Интрига: Сможет ли Румыния бросить вызов Боснии в борьбе за второе место. По итогам матчей марта и июня пока выходит не очень: команда Мирчи Луческуобыграла Сан-Марино (5:1) и Кипр, однако уступила непосредственным конкурентам - Боснии (0:1) и Австрии (1:2).
Группа I
Состав: Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова.
Фаворит: Норвегия
Интрига: Конечно, перед стартом главным претендентом на победу в этом квинтете были итальянцы, но разгромное поражение от Норвегии (0:3) изменило всё.
Учитывая, что больше в этой компании двум главным фаворитам терять очки просто не с кем, теперь для первого места Скуадре Адзурре, с большой вероятностью, придется выигрывать личный матч с норвежцами как минимум с разницей +3, а это, как мы понимаем, задача со звездочкой.
Группа J
Состав: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн
Фаворит: Бельгия, даже несмотря на смену поколений
Интрига: Борьба Уэльса и Македонии за вторую позицию может быть весьма интересной. На стадии квалификации македонцы провели четыре матча без поражений, отобрав очки, в частности, и у Бельгии (1:1) и в данный момент возглавляют группу. Уэльс очков за матч против Бельгии не смог добыть, поэтому отстаёт от Македонии на одно очко, однако времени, чтобы исправить ситуацию, ещё достаточно.
Группа K
Состав: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра
Фаворит: Англия
Интрига: Разве что борьба за вторую позицию между Сербией и Албанией, но в данный момент такой вариант выглядит довольно маловероятным.
Группа L
Состав: Хорватия, Чехия, Черногория, Фареры, Гибралтар
Фаворит: Хорватия
Интрига: Пока не наблюдается. В теории чехи могли бы попытаться бросить вызов хорватам в борьбе за первую позицию и прямую путевку на мундиаль, однако после разгромного поражения 1:5 этот вопрос уже не выглядит актуальным.
В материале использованы фото Getty images
