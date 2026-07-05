Сергей Разумовский

Новак Джокович (8 ATP) продолжает уверенно шагать по сетке Wimbledon-2026 и вышел в четвертьфинал турнира. В матче четвертого круга именитый сербский теннисист в четырех сетах обыграл Романа Сафиуллина (132 ATP), выступавшего как нейтральный спортсмен.

Поединок длился 3 часа 25 минут и получился достаточно напряженным, особенно в первой партии, где Джоковичу пришлось изрядно потрудиться, чтобы склонить чашу весов на свою сторону. Стартовый сет завершился на тай-брейке — 7:6 (8:6), после чего серб добавил во второй партии и повел в матче 2:0 по сетам. Сафиуллин не сдался без боя и сумел взять третий сет 6:3, однако в четвертом Джокович вновь вернул себе инициативу и закрыл игру со счетом 6:3.

Эта победа стала для Новака уже четвертой в четырех личных матчах против Сафиуллина. Серб остается для него крайне неудобным соперником, ведь еще ни разу не позволил россиянину одержать хоть одну победу в их противостоянии.

Отдельно стоит отметить историческое достижение Джоковича на Wimbledon. Этот успех стал для него 106-м в карьере на британском мэйджоре, что позволило ему побить рекорд легендарного Роджера Федерера, который имел 105 побед на турнире. Таким образом, Новак единолично возглавил еще один престижный статистический показатель в своей невероятной коллекции рекордов.

В целом на турнирах серии Grand Slam количество побед Джоковича уже выглядит впечатляюще: Australian Open — 104, Roland Garros — 103, Wimbledon — 106, US Open — 95. Эти цифры лишь подчеркивают стабильность и долговечность карьеры одного из величайших теннисистов в истории.

На пути к четвертьфиналу на Wimbledon-2026 серб также обыграл У Ибина, Стефаноса Циципаса и Артура Риндеркнеша. В следующем раунде его ждет еще более серьезное испытание — либо Феликс Оже-Альяссим, либо Алехандро Давидович-Фокина, в зависимости от результата их матча.

Для Джоковича будущий четвертьфинал станет 66-м в карьере на турнирах Grand Slam и 17-м именно на Wimbledon. Впечатляет и общая эффективность серба на мэйджорах: он выходил в 1/4 финала в 79,5% своих выступлений в основной сетке одиночного разряда, а это 66 раз в 83 попытках. Такой показатель является лучшим среди всех теннисистов в Открытой эре.

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