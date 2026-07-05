Сергей Разумовский

Наоми Осака (14 WTA) создала одну из главных сенсаций Wimbledon, выбив из турнира первую ракетку мира Арину Соболенко.

Японская теннисистка очень уверенно провела стартовый сет и смогла полностью навязать свой темп фаворитке встречи. Осака выиграла первую партию с убедительным счетом 6:2, а затем не растерялась и во втором сете, где борьба была значительно напряжённее.

В решающий момент матча японка проявила хладнокровие и дожала Соболенко на тай-брейке. Там Осака отдала сопернице лишь два очка, закрыв сет со счетом 7:6 и оформив громкую победу над действующей лидеркой мирового рейтинга.

Для Осаки этот результат стал особенно знаковым: выход в четвертьфинал Wimbledon является лучшим достижением в её карьере на этом турнире. Ранее она ни разу не проходила дальше стадии 1/8 финала.

В следующем раунде Наоми Осака встретится с чешкой Каролиной Муховой, которая занимает 10-е место среди сеяных. Именно эта дуэль определит, сможет ли японка продолжить свой исторический путь на Wimbledon.

Ранее с Wimbledon выбыла очередная украинка.