Олег Гончар

Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович официально стал резидентом Греции, получив «золотую визу». Об этом сообщает Greek City Times со ссылкой на сербские источники.

Джокович и его семья инвестировали в недвижимость в южных пригородах Афин на сумму более 800 тысяч евро, что превышает минимальный порог программы в 500 тысяч евро для региона.

«Золотая виза» дает право на ВНЖ в Афинах без обязательства проживания, безвизовый доступ в Шенген и налоговые льготы, включая фиксированный налог 100 тысяч евро на глобальный доход. Для Афин сумма инвестиций может достигать 1 млн евро.

Слухи о переезде появились летом 2025-го. Джокович выиграл 101-й титул на Hellenic Championship в Афинах, заявив: «Афины в моем сердце». Ранее серб имел «золотую визу» в ОАЭ.

Это не первый переезд: после 15 лет в Монако и 5 в Марбелье Джокович выбрал Грецию за качество жизни, образование и культурные связи с Сербией.

В родной Сербии Джокович не захотел жить из-за конфликта с властями страны.

Напомним, Джокович стал самым возрастным победителем турнира ATP, обойдя Монфиса и Федерера.