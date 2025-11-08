Денис Седашов

Сербский теннисист Новак Джокович (5 ATP) снялся с Итогового турнира ATP-2025. Об этом сообщила пресс-служба ATP в социальных сетях. Официальной причиной стала боль в локте.

Напомним, что ранее Джокович завоевал титул на турнире ATP-250 в Афинах, победив в финале итальянца Лоренцо Музетти. Теперь именно Музетти заменит серба на Итоговом турнире — он попадет в группу с Карлосом Алькарасом, Тейлором Фрицем и Алексом де Минором.

Турнир пройдет с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).

