Бывший первый номер мирового тенниса серб Новак Джокович на YouTube-канале британского журналиста Пирса Моргана поделился, каким бы хотел остаться в памяти людей.

Один из тех, кто больше всего помог мне в развитии психологической устойчивости — доктор Джим Лоэр, один из самых известных спортивных психологов, который работал со многими чемпионами и лидерами рейтинга, как среди мужчин, так и среди женщин. Однажды он задал мне вопрос: “Что бы ты хотел, чтобы было написано на твоей могильной плите?” Эти слова заставили меня задуматься: каким меня должны запомнить?

Человеком, который затрагивал сердца других. Мне даже хочется плакать, потому что, кажется, я понял, что именно хочу видеть на своей могильной плите. Спасибо тебе за это — ты помог мне осознать что-то очень важное.