Денис Седашев

Сербский теннисист Новак Джокович (5 ATP) стал самым возрастным победителем турнира в истории ATP. Пятая ракетка мира завоевала титул в возрасте 38 лет и 5 месяцев, превзойдя предыдущее достижение французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Сербский ветеран выиграл турнир в Афинах, одолев в финале итальянца Лоренцо Музетти со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

В рейтинге самых возрастных чемпионов Джокович обошел Гаэля Монфиса (38 лет и 4 месяца, Окленд-2025) и Роджера Федерера (38 лет и 2 месяца, Базель-2019).

Джокович снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы.