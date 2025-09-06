Живая легенда тенниса Новак Джокович прокомментировал вылет с US Open-2025 в полуфинале от Карлоса Алькараса и высказался о конкуренции с испанцем и Янником Синнером. Слова Ноле приводит atptour.com:

Я проиграл три из четырех турниров Большого шлема в полуфиналах против этих парней, поэтому они просто слишком хороши, играют на очень высоком уровне. К сожалению, у меня закончились силы после второго сета. Думаю, у меня было достаточно энергии, чтобы бороться с Алькарасом и поддерживать его ритм на протяжении двух сетов. После этого я истощился, а Карлос продолжал.

Именно это я чувствовал в этом году и с Янником. Да, система до трех выигранных сетов очень и очень усложняет мне игру с ними, особенно если это завершающие стадии турниров Большого шлема.

Мне будет очень трудно в будущем преодолеть препятствие в лице Синнера или Алькараса в пятисетовых матчах на турнирах Большого шлема. Думаю, у меня больше шансов на победу в играх до двух выигранных сетов, но bo5 — это тяжело. Я не собираюсь отказываться от турниров Большого шлема в этом плане. Я собираюсь продолжать бороться и стараться попасть в финал и побороться хотя бы за еще один трофей. Но это будет очень сложная задача.

Проигрывать теннисный матч никогда не бывает приятно, но в то же время, если я должен кому-то проиграть, я лучше уступлю этим двум парням. Я знаю, что Синнер и Алькарас сейчас просто лучше. Просто нужно отдать им должное и сказать: «Молодцы».