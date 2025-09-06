Джокович: «Синнер и Алькарас сейчас просто лучше – нужно отдать им должное»
Новак признаёт, что противостоять итальянцу и испанцу на турнирах Большого шлема – ситуация не из самых приятных
8 минут назад
Живая легенда тенниса Новак Джокович прокомментировал вылет с US Open-2025 в полуфинале от Карлоса Алькараса и высказался о конкуренции с испанцем и Янником Синнером. Слова Ноле приводит atptour.com:
Я проиграл три из четырех турниров Большого шлема в полуфиналах против этих парней, поэтому они просто слишком хороши, играют на очень высоком уровне. К сожалению, у меня закончились силы после второго сета. Думаю, у меня было достаточно энергии, чтобы бороться с Алькарасом и поддерживать его ритм на протяжении двух сетов. После этого я истощился, а Карлос продолжал.
Именно это я чувствовал в этом году и с Янником. Да, система до трех выигранных сетов очень и очень усложняет мне игру с ними, особенно если это завершающие стадии турниров Большого шлема.
Мне будет очень трудно в будущем преодолеть препятствие в лице Синнера или Алькараса в пятисетовых матчах на турнирах Большого шлема. Думаю, у меня больше шансов на победу в играх до двух выигранных сетов, но bo5 — это тяжело. Я не собираюсь отказываться от турниров Большого шлема в этом плане. Я собираюсь продолжать бороться и стараться попасть в финал и побороться хотя бы за еще один трофей. Но это будет очень сложная задача.
Проигрывать теннисный матч никогда не бывает приятно, но в то же время, если я должен кому-то проиграть, я лучше уступлю этим двум парням. Я знаю, что Синнер и Алькарас сейчас просто лучше. Просто нужно отдать им должное и сказать: «Молодцы».
Напомним, что Синнер и Алькарас проведут третий подряд финал на Major.