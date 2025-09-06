Владимир Кириченко

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас (АТР, 2) встретятся в финале US Open-2025, оформив уникальную серию противостояний.

Для них это станет третьим подряд финалом турниров Большого шлема.

Напомним, на Roland Garros победу одержал Алькарас, а на Wimbledon сильнее оказался Синнер.

В Открытой эре подобное удавалось лишь сербу Новаку Джоковичу и испанцу Рафаэлю Надалю, которые провели подряд три финала на мейджорах в 2011–2012 годах.

Финальный матч US Open-2025 между Синнером и Алькарасом состоится 7 сентября на стадионе «Билли Джин Кинг Нешионал Теннис Центр», его начало ориентировочно назначено на 21:00 по Киеву.

На данный момент в личных встречах испанец опережает итальянца со счетом 9:5.

Напомним, у женщин в финале на US Open-2025 сыграют Аманда Анисимова и Арина Соболенко.