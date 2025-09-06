Владимир Кириченко

Состоялся полуфинальный матч мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США-2025, в котором встретились первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и канадец Феликс Оже-Альяссим (АТР, 27).

Матч длился 3 часа 20 минут и завершился победой Синнера со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Итальянский теннисист выполнил 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Канадец сделал девять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один заработанный брейк-пойнт из десяти.

В финале US Open-2025 Синнер сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США-2025 проходят с 24 августа по 7 сентября.

Напомним, Дональд Трамп посетит финал US Open-2025 среди мужчин.