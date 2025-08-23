«Это лучшее, что есть в теннисе». Джокович о дуэли Синнера и Алькараса
Лидер мирового тенниса прошлых лет подчеркнул, что теннисисты уже изменили представление о современной игре
31 минуту назад
Сербский теннисист Новак Джокович (7 АТР) прокомментировал свое соперничество с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером и второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
Он назвал их противостояние «удивительным» и отметил значительные достижения обоих теннисистов за последние два года.
Люди любят видеть соперничества, и, без сомнения, противостояние Синнера и Алькараса — лучшее, что сейчас есть в теннисе. Вероятно, оно продлится еще некоторое время, а со временем появятся и другие молодые игроки, готовые бросить им вызов. Надеюсь, кто-то сможет присоединиться к этой борьбе.
