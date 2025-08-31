Владимир Кириченко

В ночь с 30 на 31 августа в матче третьего круга Открытого чемпионата США-2025 встречались представитель Германии Александр Зверев (АТР, 3) и канадец Феликс Оже-Альяссим (АТР, 27).

Матч закончился победой канадца в трех сетах: 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4.

Матч длился 3 часа и 47 минут. Оже-Альяссим за это время выполнил 11 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три из шести заработанных брейк-пойнтов.

Зверев имеет 12 эйсов, пять двойных ошибок и два из девяти реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге канадец встретится с нейтральным спортсменом из России Андреем Рублевым.

Напомним, украинка Марта Костюк обыграла Диан Парри и вышла в 1/8 финала US Open-2025.