Джокович втратив позицию, первая ракетка Украины опустился в обновлённом рейтинге ATP
Лидерство продолжает удерживать Алькарас
около 2 часов назад
ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг. В первой десятке Тейлор Фриц обошел Новака Джоковича, а Джек Дрейпер уступил место Алексу де Минору.
Первая ракетка Украины Виталий Сачко потерял 4 позиции. Лучший рывок среди украинцев совершил Александр Овчаренко, который поднялся на 5 мест.
Обновленный рейтинг ATP
1. Карлос Алькарас (Испания) – 11540 очков
2. Янник Синнер (Италия) – 10950
3. Александер Зверев (Германия) – 5980
4. Тейлор Фриц (США, +1) – 4995
5. Новак Джокович (Сербия, -1) – 4830
6. Бен Шелтон (США) – 4190
7. Алекс де Минор (Австралия, +1) – 3735
8. Джек Дрейпер (Великобритания, -1) – 3590
9. Лоренцо Музетти (Италия) – 3555
10. Карен Хачанов – 3190
...
209. Виталий Сачко (Украина, -4) – 261
332. Олег Приходько (Украина, -4) – 153
374. Вячеслав Белинский (Украина, +4) – 132
393. Александр Овчаренко (Украина, +5) – 124
458. Алексей Крутых (Украина, +4) – 95
477. Владислав Орлов (Украина, -4) – 90