Олег Гончар

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 224) выбыл из турнира ATP Challenger Tour 125 в Щецине (Польша).

На стадии четвертьфинала 27-летний украинец в двух сетах уступил аргентинцу Тиаго Тиранте (ATP 116) со счетом 2:6, 6:7(3).

Матч длился 97 минут, за которые Сачко реализовал два эйса, совершил одну двойную ошибку и не использовал ни одного из двух брейк-пойнтов.

Для Сачко это второе подряд поражение в четвертьфиналах челленджеров. На этом же турнире он ранее победил Яна Чоински и Тиаго Перейру.