Олег Шумейко

Пятая ракетка мирового рейтинга Новак Джокович в четвертьфинале турнира серии Masters в Шанхае обыграл Зизу Бергса (ATP, 44) 6:3, 7:5.

За почти два часа на корте серб 6 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из девяти и 1 раз ошибся при подаче. Бельгиец сделал 7 эйсов, 1 брейк и 4 «двойные». Это была первая очная встреча теннисистов.

Отметим, что это 80-й выход Джоковича в полуфинал соревнований и десятый именно в Шанхае. Также Новак обновил собственный рекорд как самый возрастной участник полуфиналов турниров серии Masters (38 лет 135 дней).

В полуфинале соревнований Ноле встретится с сенсационным монегаском Валентеном Вашеро.